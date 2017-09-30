البدري: أسعى لكسر عقدة ملعب سوسة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحترم فريق النجم الساحلي جيدًا ويعلم إمكانياته جيدًا، ولكنه سوف يسعى لتحقيق الفوز أو أي نتيجة إيجابية تخدم المارد الأمر في طريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري أنه يعلم أن الأهلي لم يحقق الفوز في أي مباراة على النجم الساحلي بملعب سوسة في تونس، ولكنه يسعى لكسر هذه القاعدة في مباراة الغد، وهو ما شدد عليه للاعبيه في كثير من المحاضرات التي تحدث فيها عن مواجهة النجم الساحلي.

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وأكد البدري أن حظوظ الفريقين ستظل متساوية حتى مباراة الإياب في برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.