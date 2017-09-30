أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري: أسعى لكسر عقدة ملعب سوسة

Google+ Print
البدري: أسعى لكسر عقدة ملعب سوسة البدري: أسعى لكسر عقدة ملعب سوسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحترم فريق النجم الساحلي جيدًا ويعلم إمكانياته جيدًا، ولكنه سوف يسعى لتحقيق الفوز أو أي نتيجة إيجابية تخدم المارد الأمر في طريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري أنه يعلم أن الأهلي لم يحقق الفوز في أي مباراة على النجم الساحلي بملعب سوسة في تونس، ولكنه يسعى لكسر هذه القاعدة في مباراة الغد، وهو ما شدد عليه للاعبيه في كثير من المحاضرات التي تحدث فيها عن مواجهة النجم الساحلي.

شاهد أيضا

وأكد البدري أن حظوظ الفريقين ستظل متساوية حتى مباراة الإياب في برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»