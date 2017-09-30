البدري: التعامل مع مباراة «النجم» على شوطين ونحاول استغلال نشوة الفوز على «الترجي»

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة النجم الساحلي المحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأحد على الملعب الأولمبي بسوسة في ذهاب دور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري أنه يتعامل مع هذه المباراة على أنها من شوطين؛ الأول في سوسة والثاني في برج العرب في لقاء العودة، وهو ما قام بوضعه في حساباته جيدًا قبل مواجهة الغد.

وشدد البدري على أن جميع لاعبي فريقه يدركون جيدا مدى أهمية لقاء النجم الساحلي، والكل يسعى للظهور في أفضل حالاته، مستغلين نشوة الفوز الذي حققه الأهلي مؤخرا على الترجي التونسي في رادس.

وأشار البدري إلى أن الأهلي الآن أمام مباراة مهمة وحاسمة والجميع يعلم أنها خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب الإفريقي؛ ولذلك فان تركيز اللاعبين والجهاز الفني في أعلى درجاته.

و أشاد البدري في حديثه للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن قرار البقاء في تونس كان للحفاظ على أجواء تركيز اللاعبين قبل مواجهة النجم والتخلص سريعا من نشوة الفوز والاستفادة بالمعنويات المرتفعة بعد مباراة الترجي فقط.

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وأكد المدير الفني للأهلي إن تحضيرات الفريق لمباراة النجم الساحلي تسير بكل قوة، مؤكدًا على جاهزية الفريق لخوض المباراة.

وأضاف البدري إن هناك جوانب فنية وتكتيكية خاصة بالمباراة يحتفظ بها لنفسه حاليًا ولن يفصح عنها، مشيرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الفنية والتكتيكية الخاصة بها.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه إذا كان قد خاض مواجهة الترجي بإياب دور الثمانية بأسلوب فني معين، فهذا ليس معناه تكراره في لقاء النجم؛ نظرًا لاختلاف عناصر القوة والضعف في الفريقين.

وأشار البدري إلى أن فريق النجم لديه الكثير من الإيجابيات سيحاول تفاديها في المباراة، وأيضًا هناك بعض السلبيات سيعمل على الاستفادة منها لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تقام على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وأكد المدير الفني للأهلي احترامه الكامل لفريق النجم الساحلي وتقديره لقدرات لاعبيه ومستواهم الفني، لافتًا إلى أن الدليل على قوة الفريق وصوله للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية وتضاعف الدوافع لديه.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.