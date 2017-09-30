البدري يكشف عن موقف «عاشور والشيخ» من مواجهة النجم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني يقوم بمحاولات في مران اليوم لتجهيز حسام عاشور لاعب وسط الفريق للحاق بمباراة النجم الساحلي.

وأوضح أن عاشور لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية بينما سيخضع لفحص أخير قبل مران اليوم يحدد موقفه من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومن ثم لقاء النجم الساحلي غدًا إذا سمحت حالته بذلك.

ويعاني حسام عاشور من جزع في أربطة الركبة، تعرض له في أحد تدريبات الفريق الأخيرة في مدينة سوسة؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

شاهد أيضا

وقال البدري، إن أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق تأكد غيابه عن مواجهة النجم الساحلي.

وأكد المدير الفني للقلعة الحمراء أن اللاعب لم يتعافى من ألام تقلصات عضلات الظهر وتم خروجه من حسابات الجهاز الفني.

و شدد البدري أنه يملك البديل الجاهز لأحمد الشيخ في مباراة النجم الساحلي مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، بينما غاب عن لقاء العودة الذي فاز فيه الأهلي في رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

