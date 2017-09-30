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مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لانفصال كتالونيا قبل يوم من الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لانفصال كتالونيا قبل يوم من الاستفتاء

07:31 م السبت 30 سبتمبر 2017

مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لانفصال كتالونيا قبل يوم من الاستفتاء

ارشيفية

برشلونة - (د ب أ)

خرج مؤيدون ومعارضون لاستفتاء الانفصال في كتالونيا إلى شوارع أسبانيا قبل يوم من تصويت يجري في الإقليم الواقع في شمال شرقي البلاد على الانفصال أو البقاء في أسبانيا.

وفي العاصمة، تجمع مئات الأشخاص خارج مجلس المدينة اليوم للتعبير عن رفضهم للتصويت الذي أعلنت المركزية أنه غير قانوني.

وهتف المتظاهرون بعبارات "الانفصاليون إرهابيون" و"تحيا أسبانيا"، وطالبوا كذلك باعتقال رئيس حكومة كتالونيا الإقليمية، تشارلز بوتشدمون، الذي دعا إلى الاستفتاء.

يذكرأن مظاهرات السبت دعت اليها المؤسسة المحافظة للدفاع عن الأمة الأسبانية.

وخلال اليوم، من المتوقع ان ينظم كلا من مؤيدي ومعارضي الاستفتاء ثلاث مظاهرات على الأقل في مدريد.

كما شهدت جزيرة مايوركا مظاهرات. وأعرب 3500 شخص ليل الجمعة عن تضامنهم مع الانفصاليين الكتالونيين، بينما تجمع آلاف آخرون اليوم السبت لمعارضة التصويت.

كما جرت مظاهرات في لاردة وسانتاندر وأليكانتي. وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف شخص دعما لاستقلال كاتالونيا في منطقة جاليسيا التي تنشط بها حركة انفصالية قوية.

وقد خفض الانفصاليون الكاتالونيون الان توقعاتهم بشأن اقبال الناخبين إلى النصف وسط العديد من التحركات التي اتخذتها الحكومة المركزية لمنع التصويت.

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مصراوي Masrawy

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