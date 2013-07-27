بالصور.. محكمة شعبية لقيادات الإخوان بميدان الأربعين بالسويس

قام نشطاء سياسيون بالسويس بعمل محاكمة شعبية بوسط ميدان الأربعين لـ9 قيادات من الأخوان المسلمين، وهم "محمد بديع، خيرت الشاطر، محمد مرسى العياط، محمد البلتاجى، عصام العريان، عصام سلطان، صفوت حجازى، صبحى صالح، وحسن مالك".

حيث حكم المتظاهرون على هذه القيادات بالإعدام شنقاً بتهمة إفساد المجتمع السياسى ومحاولة أخونة مؤسسات الدولة، بالإضافة لتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ومبنى الإرشاد وعدد من الميادين على مستوى الجمهورية وتوضع مشانق بوسط ميدان الأربعين معلق فيها 9 دوميات ومدون عليها أسمائهم وسط هتافات من المتظاهرين.

موضوعات متعلقة..

بالصور.. الحشود بميدان الأربعين تهتف للجيش على أنغام السمسمية

تزايد حشود المتظاهرين بـ"الأربعين" واشتعال الميدان بالهتافات المؤيدة للسيسى

طائرات الهليكوبتر تحلق بكثافة فى سماء السويس

مصدر عسكرى: السويس انتفضت تأييدا للفريق السيسى لتطهير مصر من الإرهاب

ميدان الأربعين بالسويس يستعد لاستقبال متظاهرى مليونية "لا للإرهاب"

"إنقاذ السويس": لن نسمح لمتظاهرى الإخوان بالاقتراب من ميدان الأربعين

الجيش الثالث يكثف من تواجده بالمجرى الملاحى لقناة السويس

"تمرد" السويس: مظاهرات "لا للإرهاب" ستنطلق بعد العصر بـ 3 مسيرات

طوارئ بصحة السويس وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المظاهرات

أمن السويس: نرصد تحركات المظاهرات المؤيدة والمعارضة لتأمين المواطنين

حركة صوت الشارع تدعو المواطنين للانتفاضة ضد الإخوان

عرض لـ"تمرد" السويس تحت شعار "إخوان قاتلون" بالأربعين

قبيلة الطليمات تعلن تأييدها لـ"السيسى" ومشاركتها بمظاهرات السويس

"إنقاذ" السويس: ارتفاع عدد المسيرات إلى 5 بكافة أحياء المحافظة

أمن السويس: جميع موانئ وشركات البترول تحت سيطرة الجيش

الجيش الثالث: على التيار الإسلامى الالتزام بالسلمية والتصالح مع النفس

بكره مرسى ويا مبارك يلا طره فى انتظارك

وصول مسيرة المحامين والمعلمين إلى ميدان الأربعين بالسويس

المئات من مؤيدى المخلوع يغادرون السويس إلى رابعة العدوية

بالصور.. تظاهرات نسائية ولافتات ضد أوباما بميدان الأربعين بالسويس

الجيش الثالث يحث مؤيدى المعزول بالسويس على التزام السلمية

أمن السويس: جميع موانئ وشركات البترول تحت سيطرة الجيش