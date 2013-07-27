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بالصور.. محكمة شعبية لقيادات الإخوان بميدان الأربعين بالسويس

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بالصور.. محكمة شعبية لقيادات الإخوان بميدان الأربعين بالسويس بالصور.. محكمة شعبية لقيادات الإخوان بميدان الأربعين بالسويس
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قام نشطاء سياسيون بالسويس بعمل محاكمة شعبية بوسط ميدان الأربعين لـ9 قيادات من الأخوان المسلمين، وهم "محمد بديع، خيرت الشاطر، محمد مرسى العياط، محمد البلتاجى، عصام العريان، عصام سلطان، صفوت حجازى، صبحى صالح، وحسن مالك".

حيث حكم المتظاهرون على هذه القيادات بالإعدام شنقاً بتهمة إفساد المجتمع السياسى ومحاولة أخونة مؤسسات الدولة، بالإضافة لتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ومبنى الإرشاد وعدد من الميادين على مستوى الجمهورية وتوضع مشانق بوسط ميدان الأربعين معلق فيها 9 دوميات ومدون عليها أسمائهم وسط هتافات من المتظاهرين.

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