وزير الصحة: معرض للصناعات الطبية المحلية منتصف أكتوبر المقبل

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إقامة معرض للصناعات المصرية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية والمستهلكات، يوم 12 أكتوبر المقبل، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم السبت، مع رئيس غرفة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف الصناعية الدكتور شريف عزت، وممثلي الشركات المحلية للمستلزمات الطبية، وقيادات الوزارة.

وأوضح وزير الصحة أن هذا الاجتماع يأتي لتشجيع دخول الشركات المحلية في مناقصة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية المطلوبة لوزارة الصحة للعام المالي القادم؛ حرصاً من الوزارة على تشجيع الصناعات المحلية للمستلزمات الطبية والتي تمثل قطاع واحد للمنتجات الطبية في مصر.

كما استمع "راضي" لآراء وطلبات ممثلي الشركات المحلية، ووجه قيادات الوزارة بتسهيل الإجراءات لتخطي العقبات التي تواجه الشركات المحلية، وأنه سيسعى جاهداً لحل مشاكلهم وطلباتهم لتسهيل التعامل معهم، تمهيدًا لتسهيل مهمتهم لدخول مناقصة شرم الشيخ المقبلة.

ومن جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الغرفة الصناعية الدكتور شريف عزت إلى أن عدد شركات المستلزمات الطبية بالغرفة الصناعية يبلغ 230 شركة، وبلغ حجم صادراتها للدول الأوروبية والعربية أكثر من 250 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركات المحلية قادرة على تغطية حاجة المستشفيات من المستلزمات الطبية بنسبة 100%.