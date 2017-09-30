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ضبط 125 ألف جنيه مع راكب قادم من تركيا بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 125 ألف جنيه مع راكب قادم من تركيا بمطار القاهرة

07:22 م السبت 30 سبتمبر 2017

ضبط 125 ألف جنيه مع راكب قادم من تركيا بمطار القاهرة


كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة جمال عبد الحميد، محاولة تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، وبتفتيشه تم العثور على 125 ألف جنيه.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب سامي عبد الرحمن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط.


جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد أنه لا توجد أي قيود في إدخال أي مبالغ بالنقد الأجنبي شرط الإفصاح عما يجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري، وأنه يجوز حمل أوراق من النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، وأن عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليه مسألة قانونية.

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