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"البنّا" يشهد إطلاق مبادرة زراعة النخيل بمدارس الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

"البنّا" يشهد إطلاق مبادرة زراعة النخيل بمدارس الوادي الجديد

07:15 م السبت 30 سبتمبر 2017

وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرة المحافظة لتعميم زراعة أشجار النخيل بالمدارس، وذلك بمدرسة الراشدة الابتدائية المشتركة، اليوم السبت.

واستقبل تلاميذ المدرسة وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد، بأناشيد الكشافة والأغاني الوطنية، للترحيب بهما، والتأكيد على حرصهم على المشاركة في المبادرة.

وقام البنا والزملوط يرافقهما تلاميذ المدرسة بغرس فسائل النخيل للإعلان بشكل رسمي عن إطلاق تلك المبادرة ودعمها.

ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي تشارك فيه وزارة الزراعة من خلال مهرجان النخلة الكريمة الذي يتم تنسيقه بين الجانبين، فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية المشتركة والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد وزير الزراعة بتلك المبادرة، وأهمية تعميمها بما يسهم أيضا في تعزيز قيمة الانتماء فضلا عن المساهمة في النهوض بزراعات النخيل في ، لافتا إلى أن مصر من الدول المتفوقة في زراعة النخيل، ولديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن.

وزير الزراعة

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