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فصل الغاز عن الزمالك.. ومصدر: لا توجد إصابات جراء الانفجار

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مصراوي Masrawy

فصل الغاز عن .. ومصدر: لا توجد إصابات جراء الانفجار

07:18 م السبت 30 سبتمبر 2017

فصل الغاز عن الزمالك.. ومصدر: لا توجد إصابات جراء الانفجار

انفجار ماسورة غاز

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، أنه لا توجد إصابات جراء انفجار ماسورة غاز بمنطقة الزمالك.

وأوضح المصدر ان الانفجار وقع بشقة بالطابق الأول بعقار سكني بشارع أحمد حشمت، لافتا بأنه تم فصل الغاز عن المنطقة بالتنسيق مع شركة الغاز؛ حرصا على حياة الأهالي.

أشار المصدر إلى أنه تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تزامنا مع وصول فرق الإنقاذ البري.

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مصراوي Masrawy

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