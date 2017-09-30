ضبط ٤٥٠ صندوق "رنجة" فاسدة في المنطقة الصناعية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية في المنطقة الصناعية بمركز المطرية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط ٤٥٠ صندوق رنجة فاسدة داخل أحد المخازن، وقبل طرحها في الأسواق.

وكانت الحملة مرت على عدد من المخازن في المنطقة الصناعية، وبتفتيش أحدها تبين وجود 450 صندوق أسماك "رنجة" تزن طنين و137 كيلو، منتهية الصلاحية، فتم التحفظ عليها، وحرر محضر بذلك، أبلغت به النيابة العامة لإعمال شؤونها.

من جهته، شدد المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة من قبل مديرية الصحة وإداراتها المختلفة، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي للمخالفين.​