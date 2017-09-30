أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط ٤٥٠ صندوق "رنجة" فاسدة في المنطقة الصناعية بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ٤٥٠ صندوق "رنجة" فاسدة في المنطقة الصناعية بالدقهلية

07:12 م السبت 30 سبتمبر 2017

رنجة فاسدة

الدقهلية - رامي القناوي:
تمكنت حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية في المنطقة الصناعية بمركز المطرية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط ٤٥٠ صندوق رنجة فاسدة داخل أحد المخازن، وقبل طرحها في الأسواق.

وكانت الحملة مرت على عدد من المخازن في المنطقة الصناعية، وبتفتيش أحدها تبين وجود 450 صندوق أسماك "رنجة" تزن طنين و137 كيلو، منتهية الصلاحية، فتم التحفظ عليها، وحرر محضر بذلك، أبلغت به النيابة العامة لإعمال شؤونها.

من جهته، شدد المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة من قبل مديرية الصحة وإداراتها المختلفة، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي للمخالفين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام بالعبور

    أخبار

  • بالصور.. جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر ملتقى الأديان بشرم الشيخ

    أخبار

  • ضبط محامية استولت على 6 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الدقهلية

    أخبار

  • 8 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "طفل إيطاليا"

    أخبار

إعلان

7bfde4f18b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية