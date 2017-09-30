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بعد انتهاء ترميمها.. افتتاح آخر كنيسة دمرها الإخوان في المنيا

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مصراوي Masrawy

بعد انتهاء ترميمها.. افتتاح آخر كنيسة دمرها الإخوان في المنيا

07:05 م السبت 30 سبتمبر 2017

بعد انتهاء ترميمها.. افتتاح آخر كنيسة دمرها الإخوان في المنيا

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا - أ ش أ:

افتتح اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم السبت، الكنيسة الإنجيلية ببني مزار التي دمرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في 2013.

شارك في الافتتاح ممثلون عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي رممت الكنيسة، حيث قامت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة بالكامل، في إطار تكليفها من قبل القيادة السياسية بإعادة بناء وترميم كافة الكنائس والمنشأت التابعة لها، والتي تعرضت لأعمال تخريبية على يد المتطرفين عقب فض أعتصام رابعة.

وتعد هذه الكنيسة آخر كنيسة إنجيلية يتم افتتاحها بعد تجديدها.

كما شارك في حفل الافتتاح عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي ومجمع المنيا، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وبعض أعضاء البرلمان من محافظة المنيا.

ووجهت الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي انتهت تماما من إعادة بناء وإصلاح 69 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، والتي تعرضت للاعتداءات من قبل الإرهابيين في أعقاب فض أحداث رابعة والنهضة.

جدير بالذكر أن الكنيسة الإنجيلية ببني مزار أنشئت في عام 1903، لخدمة أبناء الطائفة في المدينة والقرى المحيطة بها، وألحق بها مدرسة إبتدائية، ظلت تخدم أبناء المدينة حتى أغلقت في عام 1948 نظرا لعدم وجود فناء بداخلها يسمح بممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الرياضية، وفي عام 1995 أعيد بناء الكنيسة على أرض المدرسة، وهدم المبنى القديم.

وفي عام 1997 شهدت الكنيسة أعمال ترميم وإصلاح للمبنى بالكامل، كما تم إنشاء مدرستين تابعتين لها أحداهما للبنين وأخرى للبنات، إلى جانب ما تقوم به من عمل اجتماعي وصحي يخدم كافة أبناء الوطن.

وظلت الكنيسة على وضعها حتى قام الإرهابيون بحرقها وتدميرها بالكامل في أغسطس 2013، إلى أن قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميمها وإعادة بنائها بالكامل.​

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