بالصور.. متحف نيل أسوان يستقبل أولى رحلات قطار الشباب
بالصور.. متحف نيل أسوان يستقبل أولى رحلات قطار الشباب
07:01 م السبت 30 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
استقبل متحف النيل في محافظة أسوان، اليوم السبت، أولى رحلات قطار الشباب ضمن أفواج الكشافة والمرشدات التابعة لوزارة الشباب والرياضة في محافظات المنيا، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وطنطا، وكفر الشيخ.
وصرح المهندس هشام فرغلي، مدير عام المتحف، بأن الرحلة ضمت 172 شابًا، وأن الزيارة تهدف إلى إطلاع الشباب على عظمة الآباء والأجدادن وحضارة وادي النيل العظيم.
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