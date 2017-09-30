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بالصور.. متحف نيل أسوان يستقبل أولى رحلات قطار الشباب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. متحف نيل أسوان يستقبل أولى رحلات قطار الشباب

07:01 م السبت 30 سبتمبر 2017

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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقي ممثلي ائتلاف الأحزاب السياسية

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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقي ممثلي ائتلاف الأحزاب السياسية

أسوان - إيهاب عمران: 

استقبل متحف النيل في محافظة أسوان، اليوم السبت، أولى رحلات قطار الشباب ضمن أفواج الكشافة والمرشدات التابعة لوزارة الشباب والرياضة في محافظات المنيا، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وطنطا، وكفر الشيخ.

وصرح المهندس هشام فرغلي، مدير عام المتحف، بأن الرحلة ضمت 172 شابًا، وأن الزيارة تهدف إلى إطلاع الشباب على عظمة الآباء والأجدادن وحضارة وادي النيل العظيم.​

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