مصدر أمني: القوات العراقية تستعيد حقلين نفطيين قرب تكريت

تكريت (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت أن القوات العراقية استعادة السيطرة على حقلي عجيل وعلاس النفطيين في جبال حمرين/ 40 كلم شرقي وشمال شرقي تكريت/.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" القوات العراقية تمكنت مساء اليوم من بسط سيطرتها على الحقلين النفطيين بعد معارك استمرت يومين في إطار الهجوم على قضاء الحويجة لطرد عناصر داعش منه، موضحاً أن القوات تجاوزت جبال حمرين وأصبحت كل الآبار النفطية تحت سيطرة القوات الأمنية".

كانت القوات العراقية تقتسم السيطرة على الآبار النفطية مع عناصر داعش التي يستخدمها لاستخراج النفط الخام منها وتصفيته بطرق بدائية عن طريق ما يعرف بالحراقات .

وما زالت النيران تشتعل في 34 بئراً منها منذ ثلاثة أعوام فيما يخرج النفط من قسم منها ويملأ وديان جبل حمرين.

ويضم الحقلان حوالي 200 بئر نفط حفرت منذ تسعينيات القرن الماضي وتبلغ الطاقة الانتاجية لحقل عجيل النفطي 35 ألف برميل يومياً قبل سيطرة داعش عليه.

ويضم الحقلان أكثر من 3 مليارات برميل من الاحتياطي المؤكد في العراق.