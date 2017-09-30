أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسئول سوداني يؤكد انحسار التمرد في دارفور والنيل الأزرق بدرجة كبيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسئول سوداني يؤكد انحسار التمرد في دارفور والنيل الأزرق بدرجة كبيرة

07:03 م السبت 30 سبتمبر 2017

مسئول سوداني يؤكد انحسار التمرد في دارفور والنيل الأزرق بدرجة كبيرة

التمرد في دارفور والنيل الأزرق

الخرطوم - (أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، المهندس إبراهيم محمود حامد، أن التمرد في ولايات دارفور والنيل الأزرق انحسر بدرجة كبيرة، وأن خير دليل على ذلك هو الاستقبالات الهادرة من أهالي دارفور للرئيس البشير، وحملة جمع السلاح التي تشهدها تلك الولايات.

وقال حامد، في كلمته خلال اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم اليوم السبت، إنه لم يتبق للفئة القليلة التي تحمل السلاح الآن إلا المناورة بالمساعدات الإنسانية لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا أن جولة مفاوضات السلام القادمة تأتي في ظروف سياسية أفضل يمضي فيها السودان نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن هدفهم في الحزب للمرحلة القادمة هو المضي نحو مزيد من الوفاق والاتفاق وتحقيق الإجماع الوطني مع كل القوى السياسية السودانية، وأن قيادات وقواعد المؤتمر الوطني ما هم إلا خدام للشعب السوداني.

هذا المحتوى من

3602383d5d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن تدعو الخرطوم للتحقيق في صدامات دموية في مخيم بدارفور

    أخبار

  • - السودان: ماذا حدث في معسكر "كلمة" في دارفور؟

    أخبار

  • البشير يدعو للمصالحة في دارفور

    أخبار

  • البشير يدعو قبائل دارفور لتسليم اسلحتها ويعدها بتنمية الاقليم

    أخبار

إعلان

9811f8d36a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300