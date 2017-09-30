غضب في الوادي الجديد بسبب غياب وزير الزراعة عن مهرجان «النخلة الكريمة»

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شهدت قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حالة من الغضب بين حضور مهرجان النخلة الكريمة

بسبب غياب محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا عن افتتاح المهرجان قبل بدء جولتهما في مركز الداخلة.

والتقط عدد من الحضور صورا لتذمر المواطنين داخل القاعة وخلو المنصة من المحافظ ووزير الزراعة ونشروها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد نهاية مهرجان «النخلة الكريمة».

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يذكر أن وزير الزراعة زار مدرسة الراشدة الابتدائية المشتركة بمركز الداخلة برفقة المحافظ اللواء محمد الزملوط، وأطلق مبادرة لتعميم زراعة أشجار النخيل بمدارس المحافظة.