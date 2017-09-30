برلماني يطالب الحكومة بإلغاء الضرائب الجمركية على السلع الأساسية

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طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إلغاء الضرائب الجمركية على السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج، والمواد الأولية لزيادة الإنتاج، لافتًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة.

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وأضاف دسوقى، فى تصريح له اليوم السبت، أن رفع الضرائب عن المواد الأساسية التى تدخل فى عمليات الإنتاج يسهم في تشجيع الاستثمارات، ويزيد الإنتاج، بما يحقق عوائد مباشرة تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه، فى حين أن الحصيلة الجمركية من الضرائب لا تتعدى الـ5 مليارات جنيه، مطالبا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بسرعة إلغاء الضرائب الجمركية.