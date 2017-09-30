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سماع دوري انفجار بمنطقة الزمالك.. ومصدر: ماسورة غاز

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مصراوي Masrawy

سماع دوري انفجار بمنطقة .. ومصدر: ماسورة غاز

06:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

سماع دوري انفجار بمنطقة الزمالك.. ومصدر: ماسورة غاز

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

سُمع دوري انفجار هائل هزَّ منطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، اليوم السبت.

وكشف مصدر بغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، أن الصوت ناتج عن انفجار ماسورة غاز.

وأوضح المصدر، أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى محل البلاغ، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لإغلاق المحبس العمومي للمنطقة.

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مصراوي Masrawy

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