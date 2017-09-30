أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة عن عطر "ريلاكس" القاتل: غير مسجل.. ولم نجده بالأسواق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة عن عطر "ريلاكس" القاتل: غير مسجل.. ولم نجده بالأسواق

06:29 م السبت 30 سبتمبر 2017

عطر ريلاكس

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملات التي قامت بها مباحث بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي للبحث عن عطر "ريلاكس" لم تسفر عن ضبط أي عبوة حتى الآن.

وأضاف مجاهد في تصريحات اليوم السبت، أنّ هذا العطر غير مسجل بوزارة الصحة، كما لم يتم العثور على عبوة واحدة لتحليلها في المعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مدى خطورتها حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وطالب المتحدث باسم الصحة، المواطنين الذين يجدون هذا العطار بضرورة الإبلاغ عنه على أرقام الإدارة المركزية للصيدلة "25354150"، و"16682".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أجبان ولحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

    أخبار

  • بالصور.. وكيل "صحة المنوفية" الجديد يتسلم مهام عمله

    أخبار

  • هل يخفف استخدام "المثيل" أزمة نواقص الأدوية؟

    أخبار

  • وزير الصحة يوافق على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017

    أخبار

إعلان

f5f264d20f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم