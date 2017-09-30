الصحة عن عطر "ريلاكس" القاتل: غير مسجل.. ولم نجده بالأسواق
الصحة عن عطر "ريلاكس" القاتل: غير مسجل.. ولم نجده بالأسواق
06:29 م السبت 30 سبتمبر 2017
عطر ريلاكس
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملات التي قامت بها مباحث التموين بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي للبحث عن عطر "ريلاكس" لم تسفر عن ضبط أي عبوة حتى الآن.
وأضاف مجاهد في تصريحات اليوم السبت، أنّ هذا العطر غير مسجل بوزارة الصحة، كما لم يتم العثور على عبوة واحدة لتحليلها في المعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مدى خطورتها حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وطالب المتحدث باسم الصحة، المواطنين الذين يجدون هذا العطار بضرورة الإبلاغ عنه على أرقام الإدارة المركزية للصيدلة "25354150"، و"16682".
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