5 «أوجه شبه» بين «زمالك الثنائية» و«زمالك نيبوشا» (تقرير)

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قدم الزمالك موسمًا للتاريخ «2014-2015» محققًا الثنائية المحلية «الدوري والكأس» وعددًا قياسيًا من النقاط في الدوري «87 نقطة»، كما وصل للدور نصف النهائي في بطولة الكونفيدرالية.

كما بدأ الزمالك الدوري في الموسم الحالي بأداء قوي لكن نتائج ليس بنفس القوة، محققًا 8 نقاط من 4 جولات، وتستعرض لكم «التحرير» أوجه الشبه بين الموسم الحالي وموسم الثنائية في السطور التالية..

عدد خُرافي من التعاقدات

أول وجه شبه بين الموسمين هو عدد الصفقات الكبير، في 2014 تعاقد الزمالك مع 18 لاعبًا أبرزهم الشناوي، وعلي جبر، وطارق حامد، ومعروف يوسف، وأيمن حفني، وباسم مرسي، وهو نفس ما نفذته الإدارة في الموسم الحالي بالتعاقد مع 16 لاعبًا، أبرزهم محمود علاء، ومؤيد العجان، وروقة، ومدبولي، وداوودا وكاسونجو.

هذا جعل الزمالك في الموسمين يلعب بنفس العدد من اللاعبين القدامى في التشكيل الأساسي، في موسم الثنائية وجد عمر جابر وأحمد توفيق وحمادة طلبة فقط في التشكيل الأساسي، بينما يوجد في الموسم الحالي كل من الشناوي وعلي جبر وطارق حامد في تشكيلة الفريق الأساسية.

تعادلات وإهدار نقاط في بداية الموسم

في بداية موسم 2014 حقق الزمالك 6 نقاط في أول 4 جولات من فوز و3 تعادلات وتلقت شباكه هدفا وحيدا، وهو ما يعتبر شبيها بموقف الزمالك الحالي، الذي حقق 8 نقاط من فوزين وتعادلين مع تلقي شباكه هدفين فقط.

مدرب جديد

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تعاقد الزمالك وقتها مع العميد حسام حسن قادمًا من منتخب الأردن ليقود الزمالك لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ سنوات، وهو ما تحقق في نهاية الموسم، لكن كان حسام حسن قد رحل عن الفريق، وفي الموسم الحالي تولى المونتنيجري، نيبوشا المقاليد الفنية للفريق قبل بداية الدوري بأيام.

المركز الثالث في الموسم الذي يسبقه

حصد الزمالك المركز الثالث في الدورة الرباعية 2014 بقيادة فنية لميدو وقتها، وفي الموسم التالي حصد لقب الدوري، وفي الموسم الماضي جاء الزمالك خلف كل من الأهلي ومصر المقاصة في جدول الترتيب محتلًا المركز الثالث أيضًا.

الصاعدون من الدرجة الثانية

صعد الرجاء والأسيوطي سبورت والنصر من دوري الدرجة الثانية لتشارك في الدوري الممتاز هذا الموسم، وشاركت الـ3 فرق في موسم 2014، حيث كان الأسيوطي والنصر وافدين صاعدين للدوري، فيما كان الرجاء موجودًا بالفعل.