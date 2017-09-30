المرشدي: إعلان فوز إبراهيم عثمان برئاسة الإسماعيلي مجرد إجراء روتيني

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أكد محمد المرشدى مدير إدارة الهيئات الرياضية لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن المهندس إبراهيم عثمان والمهندس خالد فرو الفائزين بالتزكية على مقعدى الرئيس والنائب للنادى الإسماعيلى الوحيدان اللذان لهما الحق فى إدارة النادى مع اللجنة المؤقتة، فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية التى ستعقد لانتخاب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الجديد.

وقال «المرشدى» إن ما تبقى على إعلان المهندس إبراهيم عثمان رئيسا والمهندس خالد فرو نائبا مجرد إجراء روتينى.

وتابع أن هذا الإجراء ينص على أن اكتمال النصاب القانونى للجمعية يحتاج إلى ١٠٠٠ عضو، وبالتالى هناك حاجة إلى عدد ٣٥٠ يستمرون حتى نهاية انعقاد الجمعية العمومية فى الساعة الخامسة.

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وأضاف أن الأمر يحتاج إلى ١٧٦ عضوا يصوتون بنعم على مقعد الرئاسة ونائب الرئيس.

وأوضح أنه فى حالة عدم وجود ٣٥٠ فردا يتم تفويض لجنة مؤقتة لإدارة النادى يكون على رأس جدول أعمالها إعلان فوز المهندس إبراهيم عثمان رئيسا للنادى والمهندس خالد فرو نائبا للرئيس، حيث ستكون مهمتهما إدارة النادى مع اللجنة المؤقتة.