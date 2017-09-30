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بمشاركة حجازي.. ويست بروميتش يتعادل مع واتفورد ويست هام يخطف الفوز من سوانزي

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بمشاركة حجازي.. ويست بروميتش يتعادل مع واتفورد ويست هام يخطف الفوز من سوانزي بمشاركة حجازي.. ويست بروميتش يتعادل مع واتفورد ويست هام يخطف الفوز من سوانزي

التحرير

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تعادل فريق ويست بروميتش مع فريق واتفورد، بهدفين لكل فريق في المبارة التي جمعت بينهما على استاد ذا هاوثورنس، في إطار الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي.

وافتتح التسجيل لويست بروميتش «روندون» في الدقيقة 18، وجاء الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 21 بأمضاء من اللاعب «إيفنز».

 ثم جاء الهدف الأول لواتفورد عن طريق عبدالله دوكوري، في الدقيقة 37، وفي الوقت القاتل أحرز ريتشاردليسون، هدف التعادل  لواتفورد في الدقيقة 95 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبذلك يرتفع رصيد بروميتش لتسعة نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد واتفورد 12 نقطة في المركز الخامس.

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وفي إطار منافسات نفس الجولة، خطف وست هام يونايتد فوزًا قاتلًا من سوانزي سيتي في المباراة التي جمعن بينما على لندن الأولمبي.

وسجل هدف وست هام «ديافرا ساخو» في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبذلك يرتفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في المركز الـ15، بينما يتجمد رصيد سوانزي سيتي عند النقطة الخامسة في المركز الثامن عشر.

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