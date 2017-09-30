ستوك سيتي يفوز على ساوثهامبتون بثنائية في غياب رمضان صبحي

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فاز فريق ستوك سيتي على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف الأول لفريق ستوك سيتي اللاعب بيرام ضيوف في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 تعادل مايا يوشيدا لفريق ساوثهامبتون، قبل أن يدرك بيتر كراوتش هدف الفوز لفريق ستوك سيتي في الدقيقة 85.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ستوك سيتي 8 نقاط في المركز الثالث عشر بينما يتجمد رصيد فريق ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة تعادل فريقي بورنموث مع نظيره ليستر سيتي سلبيًا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فيتنس فيرست ستديوم.

ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة لصيبح رصيد فريق بورنموث لــ 4 نقاط في المركز التاسع عشر وليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.