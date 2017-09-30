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مانشيستر يونايتد يكتسح كريستال برباعية في البريميرليج (فيديو)

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مانشيستر يونايتد يكتسح كريستال برباعية في البريميرليج (فيديو) مانشيستر يونايتد يكتسح كريستال برباعية في البريميرليج (فيديو)

التحرير

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اكتسح نادي مانشيستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

افتتح التسجيل سريعًا الإسباني خوان ماتا في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، وعزز البلجيكي مروان فيلايني بالهدف الثاني بعد كرة عرضية من زميله أشلي يونج.

وعاد فيلايني مرة أخرى في بداية الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الـ49.

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وأختتم روميلو لوكاكو، مهاجم الريدز بالهدف الرابع في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد لـ17 نقطة بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس بدون نقاط في المركز الأخير.

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التحرير

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