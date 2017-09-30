أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"عبد العال" يستقبل نظيره الصومالي لتعزيز العلاقات الأمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"عبد العال" يستقبل نظيره الصومالي لتعزيز العلاقات الأمنية

06:23 م السبت 30 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    6f1f1cad31.jpg

  • عرض 3 صورة

    7a735c85ba.jpg

  • عرض 3 صورة

    9c4a021fbb.jpg

إعادة الألبوم

معز مسعود يعقد قرانه على المرشدة السياحية بسنت نورالدين - صور

الألبوم التالى

معز مسعود يعقد قرانه على المرشدة السياحية بسنت نورالدين - صور

كتب - أحمد علي:
استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نظيره الصومالي محمد شيخ عثمان جواري والوفد المرافق له، اليوم السبت بمقر مجلس النواب.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين والصومال، والدور المأمول من مصر في دعم الصومال خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالكوادر المصرية ذات الخبرة في المجال الدستوري، إضافة الدعم الأمني والتعليمي.

وفي لقاء موسع بين الجانبين، تم استكمال المباحثات بين "عبد العال" ونظيره الصومالي بحضور عدد من رؤساء اللجان في كلا البرلمانين.

وشهد اللقاء الموسع مداخلات من أعضاء الوفدين، أكدت جميعها على عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، خاصة في النواحي الأمنية والتعليمية وتطوير البنية التحتية في الصومال.

وفي نهاية اللقاء، وقع "عبد العال" مع رئيس مجلس الشعب الصومالي بروتوكول تعاون مشترك بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات المصرية الصومالية عبر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب يطالب بمشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد

    أخبار

  • علاء والى: تقرير التعبئة والإحصاء يحتاج للمناقشة والتحليل فى البرلمان

    أخبار

  • أنيسة حسونة: اللجان النوعية هي قاطرة المجلس لتحقيق مطالب المواطنين

    أخبار

  • العرابي: الحملة الشعبية هي المسئولة عن سوء تنظيم مؤتمر دعم مشيرة خطاب

    أخبار

إعلان

f069020fba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة