"عبد العال" يستقبل نظيره الصومالي لتعزيز العلاقات الأمنية
"عبد العال" يستقبل نظيره الصومالي لتعزيز العلاقات الأمنية
06:23 م السبت 30 سبتمبر 2017
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كتب - أحمد علي:
استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نظيره الصومالي محمد شيخ عثمان جواري والوفد المرافق له، اليوم السبت بمقر مجلس النواب.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والدور المأمول من مصر في دعم الصومال خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالكوادر المصرية ذات الخبرة في المجال الدستوري، إضافة الدعم الأمني والتعليمي.
وفي لقاء موسع بين الجانبين، تم استكمال المباحثات بين "عبد العال" ونظيره الصومالي بحضور عدد من رؤساء اللجان في كلا البرلمانين.
وشهد اللقاء الموسع مداخلات من أعضاء الوفدين، أكدت جميعها على عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، خاصة في النواحي الأمنية والتعليمية وتطوير البنية التحتية في الصومال.
وفي نهاية اللقاء، وقع "عبد العال" مع رئيس مجلس الشعب الصومالي بروتوكول تعاون مشترك بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات المصرية الصومالية عبر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين.
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