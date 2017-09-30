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"فهمي": مصر تحصل على 350 مليون دولار من صندوق "المناخ الأخضر"

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مصراوي Masrawy

"فهمي": تحصل على 350 مليون دولار من صندوق "المناخ الأخضر"

06:15 م السبت 30 سبتمبر 2017

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصر حصلت على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمويل 3 مشروعات بأكثر من 350 مليون دولار، من بينهم برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدى القطاع الخاص من خلال المؤسسات المحلية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة؛ للتوسع في تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات في شكل قروض ميسرة للقطاع الخاص للدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما وافق الصندوق على مشروع الإطار التمويلي للطاقة المتجددة في مصر بتمويل 154.7 مليون دولار، حيث يهتم المشروعان بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال إحلال مصادر الطاقة التقليدية بالجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الناتجة.

وبالنسبة للأنشطة التمكنية التي تساهم في التخطيط الأفضل لإعداد حزمة مشروعات، حصلت مصر على 300 ألف دولار لدعم ـعمال نقطة الاتصال الوطنية.

وصرح فهمي في بيان اليوم السبت، أن مصر تقدمت بمقترح مشروع لإعداد الخطة الوطنية للتكييف بـ 3 مليون دولار، بهدف إعداد الدراسات والمشروعات بالشكل المتفق عليه دوليا، خاصة وأن مشروعات التكيف أصبحت أولوية ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خليط الطاقة بنسبة ٣٤%، وتمشيا مع التوجه الوطني لدعم قطاع الطاقة الجديدة.

وأضاف أن مصر لديها مقترحات لعدد 8 مشروعات في مجال التكيف بعضها جاهز للتقديم للصندوق، حيث تم خلال الدورة الحالية للصندوق تقديم مقترح مشروع للتكيف في مجال الموارد المائية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

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