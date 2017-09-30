سرقة سيارة ضابط شرطة وسلاحه الميري.. والنيابة تحقق
سرقة سيارة ضابط شرطة وسلاحه الميري.. والنيابة تحقق
06:14 م السبت 30 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمود السعيد:
بدأت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب، الاستماع لأقوال ضابط شرطة في البلاغ المقدم منه بسرقة سيارته وسلاحه الميري.
كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا من ضابط شرطة بسرقة سيارته أثناء صفها بأحد شوارع مدينة نصر، وداخلها سلاحه الميري، ومبلغ مالي.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.
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