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مسئول عراقي: عدد مسلحي "داعش" في الحويجة يقارب 1000 شخص

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مصراوي Masrawy

مسئول عراقي: عدد مسلحي "داعش" في الحويجة يقارب 1000 شخص

06:18 م السبت 30 سبتمبر 2017

مسلحي داعش

بغداد - (أ ش أ)

قال قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اللواء معن السعدي، اليوم السبت، إن العمليات الجارية في المحور الشمالي والجنوبي من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك قاربت على الانتهاء.

وأضاف السعدي - في حديث لقناة (الحرة) - إن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" في الحويجة يقارب 1000 شخص، لافتا إلى أن القوات العراقية المشتركة سيطرت على 26 قرية في غرب القضاء وحررت سلسلة جبال "حمرين".

وكان المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان أفاد - في وقت سابق اليوم -، أن القوات العراقية سيطرت على نحو 50% من قضاء الحويجة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أن القطاعات الأمنية العراقية توغلت داخل أعماق قضاء الحويجة من 3 محاور، محور تقدمت منه الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، ومحور تقدم منه الجيش العراقي، والمحور الثالث تقدم منه جهاز مكافحة الإرهاب.

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