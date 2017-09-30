كفر الشيخ تستعد لسيول الشتاء بتوفير الملاجئ وتسليك البلاعات (صور)

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بدأت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لأمطار فصل الشتاء بعد تحذيرات خبراء الأرصاد من احتمالية حدوث سيول.

وصرح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بأن المحافظة مستعدة جيدا لاستقبال فصل الشتاء.

وأشار المحافظ إلى نجاح تجربة محاكاة حية لمواجهة الأمطار والسيول قامت بها الجهات التنفيذية بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والوحدات المحلية بكفر الشيخ واشترك فيها معدات شركة المياه والصرف الصحي بكفرالشيخ و4 غطاسين و140 عاملا و12 مهندسا و45 فنيا.

وكشف نصر عن الخطط الأساسية والبديلة لمواجهة السيول والأمطار وهي حصر كافة المدارس ومراكز الشباب ودور الضيافة والمكتبات، التي تصلح لعمل ملاجئ في حال حدوث أي طوارئ خلال فصل الشتاء، وكذلك إلغاء كافة الإجازات بجميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة حال حدوث أي أزمة وكذلك رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات.

وطالب المحافظ الجهات المعنية بضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أي احتمالات طارئة فى أثناء النوات الشديدة.

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وفي سياق متصل، وجه اللواء حمدي الحشاش، رئيس مدينة دسوق، بضرورة تسليك بلاعات الصرف الصحي لشفط مياه الأمطار أولا بأول ومنع تراكمها في الشوارع، وأيضا تجريف الشوارع، ورفع الأتربة الناتجة عن التجريف، واستخدامها فى تسوية بعض الأماكن فى أطراف المدينة، استعدادًا لفصل الشتاء.

ولم يختلف الحال كثيرا في مركز الحامول، إذ أكدت عايدة ماضي، رئيس المدينة، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في تطهير خطوط شبكة الصرف الصحى، وإصلاح جميع الأعطال بالمدينة، استعدادًا لموسم الشتاء.وأضافت ماضي، أن الشركة وفرت أغطية جديدة لبالوعات الصرف الصحى، وصفايات الأمطار، بكافة شوارع دسوق، حفاظًا على حياة المواطنين والأطفال خلال أيام الشتاء.

كما بدأ مجلس مدينة مطوبس والإدارة الصحية بمطوبس وهيئة الإسعاف والمطافى، التجهيزات الاحترازية استعدادًا لفصل الشتاء.

وأجرى مجلس المدينة عمليات تدريب وتجهيز على كيفية التعامل فى حالات السيول والكوارث.