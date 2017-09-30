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طالبات يتهمن أستاذا في «آداب المنصورة» باضطهادهن بسبب «النقاب»

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طالبات يتهمن أستاذا في «آداب المنصورة» باضطهادهن بسبب «النقاب» طالبات يتهمن أستاذا في «آداب المنصورة» باضطهادهن بسبب «النقاب»

التحرير

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كتب - كارم الديسطي

حرر عدد من الطالبات بكلية الآداب جامعة المنصورة شكوى اتهمن فيه أحد الأساتذة باضطهادهن على خلفية الزي الذي يرتدينه.

وذكر بيان للجامعة اليوم السبت أن طالبات بالفرقة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب تقدمن بشكوى إلى إدارة الكلية اتهمن فيها الدكتور "م.ج" بطردهن من المحاضرة بعد إعلانه عن رفضه لغطاء الوجه الذي يرتدينه "النقاب"، وأكدن أنه قام باضطهادهن بسبب زيهن وطردهن من المحاضرة بعد رفضهن رفع النقاب عن وجوههن.

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وأضاف البيان أن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد الكلية قال إن الأزمة تم حلها بعد التواصل مع الدكتور "م.ج" والطالبات.

وأشار إلى أن الطالبات المنتقبات عندما حضرن إلى مكتبه واشتكين من طردهن من المحاضرة، تدخل مع وكيل الكلية، وعرض على الطالبات فتح تحقيق بمعرفة رئيس الجامعة، إلا أنهن رفضن ذلك وطالبن بالتدخل لدى الدكتور "م.ج" للسماح لهن بدخول المحاضرات، وهو ما رحب به الدكتور.

وأكد الدكتور "م.ج" لعميد الكلية أنه لايوجد أزمة بينه وبين الطالبات بسبب زيهن، ولكن موقفه كان لعدم الالتزام بآداب المحاضرة، واتفقا على إنهاء الأمر والسماح لهن بالدخول للمحاضرات التالية.

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التحرير

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