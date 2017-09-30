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مميش لـ«التحرير»: عائدات قناة السويس «الحقيقية» ستظهر في 2023

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مميش لـ«التحرير»: عائدات قناة السويس «الحقيقية» ستظهر في 2023 مميش لـ«التحرير»: عائدات قناة السويس «الحقيقية» ستظهر في 2023

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه عقد اجتمعات مع ممثلي 95 شركة، خلال الجولات الخارجية التي أجراها مؤخرًا، حيث قدم لهم عروضًا وشروحًا لفكرة مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأضاف مميش، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الزيارات أثمرت عن نتائج إيجابية، وبدأ بالفعل العمل على الأرض في مشروع التنمية من خلال شركة بافاريا الألمانية، التي تقيم مشروع ضخم لوجيستي عالمي في منطقة شرق بورسعيد.

وأشار مميش، إلى إقامة مدينة صناعية وتجارية بمنطقة العين السخنة، متابعًا: "سنصبح أقوى هيئة اقتصادية في المنطقة".

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واستكمال مميش: "العائدات المرتفعة الحقيقة لقناة السويس ستظهر في عام 2023"، مشيرًا إلى أن أي مشروع لا تظهر ثماره "ثاني يوم من تنفيذه"، لكن لابد وأن يأخذ بعض الوقت من أجل تحقيق الربح،.

ولفت مميش إلى أن قانون الاستثمار الجديد ساعد في جذب المستثمرين وتقدم التصنيف، معقبًا: "المستثمر بيسأل قبل ما يعمل في المنطقة على الحوافز التي تتوافر عندنا وقيمة الضرائب، ويقارنا مع أماكن منافسة، وقد وصلت الإعفاءت والحوافظ في قانون الاستثمار إلى50%".

 

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التحرير

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