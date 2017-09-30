«الأورمان» تعيد إعمار 60 منزلا في الأقصر

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سلمت جمعية الأورمان أهالي قريتي الفرز وأبو قليعي بمدينة أرمنت في الأقصر، 60 منزلًا بعد إعادة إعمارها.

وقال العميد إبراهيم كمال، مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر، في بيان له اليوم السبت، إن المنازل المسسلمة أعيد إعمارها بتجهيزها وترميمها، بجانب أعمال الدهانات وتركيب سيراميك ونجارة ومحارة، بتكلفة بلغت 2 مليون و220 ألف جنيه.

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وأشار إبراهيم إلى أن عدد القرى التي أعادت الجمعية إعمارها في محافظة الأقصر بلغ10 قرى حتى منذ بداية العام الحالي، لافتًا إلى استمرار العمل لتطوير المزيد حتى نهاية العام.