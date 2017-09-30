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مُعلمة تجلد تلميذا على ظهره لحديثه مع زميله خلال «الحصة» (صور)

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الدقهلية – كارم الديسطي

اتهمت والدة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي معلمة بجلد ابنها على ظهره عقابًا له على حديثه مع زميله فى أثناء الحصة الدراسية بمدرسته في الدقهلية.

وذكرت السيدة أسماء عبدالله طه في المحضر رقم 11 أحوال مركز المنصورة، أن معلمة مادة اللغة العربية للصف الرابع مدرسة ميت مزاح الابتدائية ضربت جلدت حسن محمد حسن أبوريا 10 سنوات على ظهره باستخدام خرطوم كهرباء، عقابًا له على حديثه مع زميله فى أثناء الحصة الدراسية، مما تسبب في حدوث جروح وسجحات وكدمات في كامل منطقة الظهر.
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وأوضحت والدة الطفل في بلاغها أن ابنها عاد إلى المنزل يوم الخميس الماضي 28 سبتمبر، وهو في حالة انهيار وبكاء شديدين، وعندما حاولت معرفة ما حدث، طالبها وسط صرخاته التي لا تنقطع بألا يذهب إلى المدرسة مرة أخرى، وعند تهدئته أخذ يصرخ من آلام ظهره، قائلًا: ضهري بيوجعني يا ماما».

وأضافت: بالكشف على ضهره فوجئت بوجود إصابات وآثار ضرب وجروح وسجحات وكدمات في ظهره بالكامل، وبسؤاله عما حدث أكد أن إحدى المعلمات قامت بضربه باستخدام خرطوم كهرباء أحمر على ظهره عقابا له على حديثه مع زميله المجاور له فى أثناء الحصة.

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وتابعت الأم أنها توجهت إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية لابنها، واستلمت تقريرا طبيا بما به من إصابات.

واستكملت والدة حسن: «لا أعرف حاليا كيف أقنع ابني بالعودة إلى المدرسة»، مشيرة إلى أن نجلها يصحو مفزوعًا وهو يصرخ: «والله ما هعمل شقاوة تاني يا أبلة».

من جانبه، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية بدأت في التحقيق في الواقعة عقب ورود شكوى من والدة التلميذ.

ولفت المصدر إلى أن المديرية كلفت أحد المفتشين بالانتقال إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة وسيكون العقاب رادعا للمعلمة وإدارة المدرسة حال ثبوت الواقعة.

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