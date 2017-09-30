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السيسي يوجه بمراعاة أفضل المعايير الجودة في «العاصمة الجديدة»

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السيسي يوجه بمراعاة أفضل المعايير الجودة في «العاصمة الجديدة» السيسي يوجه بمراعاة أفضل المعايير الجودة في «العاصمة الجديدة»

التحرير

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اجتمع الرئيس اليوم السبت، مع المهندس أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الجديدة، حيث نوه بمعدلات التنفيذ المرتفعة، والجودة المتميزة للوحدات التي سيتم طرحها قريباً.

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وعرض "عابدين" تطورات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات لتطوير مناطق جديدة في العاصمة الجديدة.

ومن جانبه، أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر، مشدداً على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل .

 

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التحرير

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