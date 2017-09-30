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بالصور- محافظ الإسكندرية يوقع ميثاق "نيس" لمواجهة التطرف

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بالصور- محافظ الإسكندرية يوقع ميثاق "نيس" لمواجهة التطرف

06:05 م السبت 30 سبتمبر 2017

الدكتور محمد سلطان

الإسكندرية - محمد عامر:
وقع محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، بمشاركة 60 مدينة أوروبية ومتوسطية على "ميثاق نيس" لمواجهة التطرف والإرهاب، والذي يقضي بزيادة الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق الأمن الداخلي اعتبارًا من العام الجاري، بهدف الوقاية من التطرف العنيف وتأمين مدن البحر المتوسط وأوروبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأورومتوسطي الخاص بدور المدن في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف، والذي استضافته مدينة نيس اليوم السبت، برعاية منظمة المدن الأورومتوسطية، وبالتعاون مع الجامعة الأورومتوسطية، وفي حضور مسؤولين من دول، منها المغرب والجزائر وتونس ولبنان وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا.

وقال بيان صادر عن محافظة الإسكندرية إن سلطان التقى على هامش المؤتمر عددًا من مسؤولي مدينة نيس، إذ بحث معهم تعزيز سبل التعاون بين مدينتي الإسكندرية ونيس في مختلف المجالات.

وأوضح البيان أن دعوة المحافظ للمشاركة بالمؤتمر جاءت للحديث عن دور مدينة الإسكندرية في التصدي للإرهاب وحماية الشباب من التطرف.

وأشارت المحافظة، في بيانها، إلى أنه تم التأكيد خلال المؤتمر على مساندة جميع ضحايا الإرهاب في العالم وتمتعهم بجميع الحقوق التي يجب أن ينعموا بها، وكذا التأكيد على المسؤولية المجتمعية على الأصعدة السياسية والحكومية لنشر السلام والعمل سويًا وبشكل منظم من منظور العلاقات الثقافية والقيم المشتركة في مواجهة المخاطر كخطوة لمحاربة الإرهاب والتطرف الحاد.

وشمل الميثاق التعهد بمواصلة التعاون لمكافحة التطرف والإرهاب عن طريق مشاركة إمكانات وخبرات الدول وتبادل المعلومات الضرورية، وتبني استراتيجية مشتركة واقتراح خطة عمل على المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط واليونسكو للقيام بأعمال تعاون مشتركة تضم النواحي التربوية والاجتماعية والوقائية والرقمية، والاستمرار في تأمين المساحات العامة وحماية المواطنين.​

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