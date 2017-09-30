إصابة شخص سقط أسفل قطار أثناء سيره بالمنوفية



المنوفية - مروة فاضل:

أصيب موظف ببتر في الساقين عقب سقوطه أثناء محاولته اللحاق بقطار داخل محطة سكك حديد قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا باستقبال مستشفى قويسنا المركزي "م. أ. ف - موظف"، مصابًا ببتر في الساقين، وأنه أُحيل إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لخطورة حالته.

بالفحص وسؤال المصاب، أقر بأنه أثناء محاولته استقلال القطار القادم من القاهرة إلى الإسكندرية انزلقت قدميه وسقط أسفل القطار داخل محطة سكة حديد قويسنا، ما أحدث إصابته، وحرر بذلك المحضر اللازم.​