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مقاتلات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة وآليات للحوثيين شرق اليمن

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مصراوي Masrawy

مقاتلات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة وآليات للحوثيين شرق اليمن

05:54 م السبت 30 سبتمبر 2017

مقاتلات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة وآليات للحوثيين شرق اليمن

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت اليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة شبوة (474) كم شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مخزناً للذخيرة تابع للحوثيين وقوات صالح غرب مديرية عسيلان ما أدى إلى تدميره.

في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للمليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) في منطقة ذراع السلم غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية من بينها دورية وأسلحة متنوعة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة استهدفت مواقع للمليشيا الانقلابية، حسب المصادر ذاتها، في منطقة هجر كحلان غرب عسيلان، دون معرفة خسائر المليشيا في هذه الغارة.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تشن قوات التحالف العربي، بقيادة ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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