بالصور.. محافظ الأقصر يلتقي ممثلي ائتلاف الأحزاب السياسية

الأقصر - محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر، محمد بدر، ممثلي ائتلاف الأحزاب السياسية في المحافظة، وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع ممثلي الفئات الجماهيرية للاطلاع على مطالبهم وبحث المشكلات التي تواجه المواطنين.

أطلع ممثلو الائتلاف المحافظ، خلال اللقاء، على فكرة وأهداف ائتلافهم، وما يساهم به في المساعدة في حل مشاكل المواطنين، مؤكدين أن دور الائتلاف لا يتعارض مع دور أعضاء مجلس النواب.

كما طرح ممثلو الائتلاف عددًا من المشاكل الجماهيرية في مختلف مراكز المحافظة المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القطاعات الخدمية، مطالبين بالموافقة على عقد اجتماع دوري مع المحافظ لبحث ما يتم من حلول في هذا الشأن، وهو ما رحب به المحافظ. ​