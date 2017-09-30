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مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا

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مصراوي Masrawy

مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا

05:32 م السبت 30 سبتمبر 2017

مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا

المتحدث باسم الإسبانية انيجو مينديز دي فيج

برشلونة - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، انيجو مينديز دي فيجو، اليوم السبت عن غلق النظام الإلكتروني لإحصاء الأصوات في كتالونيا.

يأتي ذلك في إطار عدة إجراءات كانت الحكومة المركزية في مدريد قد اتخذتها لمنع إجراء استفتاء الإقليم عن إسبانيا المزمع إجراؤه غدا الأحد.

وأوضح المتحدث أن غلق النظام الإلكتروني لإحصاء الأصوات يعتبر بمثابة " إلغاء" للتصويت الذي حظره القضاء.

كان العديد من أفراد وحدة شرطة الدفاع المدني توجهوا في وقت سابق اليوم إلى مركز التكنولوجيا والاتصالات في كتالونيا حيث يتواجد النظام الإلكتروني لإحصاء الأصوات، وقال المتحدث إن " هذه الضربة الجديدة ضد الدعوة غير المشروعة" للاستفتاء تأتي " في إطار القانون".

من جانبه، كان ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، قد أكد مرارا أن الاستفتاء لن يتم تحت أي ظرف من الظروف، وتحاول الحكومة المركزية منع الاستفتاء بكل السبل.

وشهدت الأيام الماضية عشرات من الحملات أسفرت عن ضبط ما لا يقل عن 12 مليون بطاقة انتخابية وملايين اللافتات الانتخابية والكتيبات، وأغلقت السلطات العديد من المواقع الإلكترونية، كما أرسلت مدريد أكثر من 4000 فرد من شرطة الدفاع المدني والشرطة الوطنية إلى كتالونيا، وقامت قوات الأمن بتطويق مئات من المقار الانتخابية.

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