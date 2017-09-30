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طنطا يخطف تعادلا قاتلا من بتروجت بالدوري

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طنطا يخطف تعادلا قاتلا من بتروجت بالدوري طنطا يخطف تعادلا قاتلا من بتروجت بالدوري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

خطف فريق طنطا تعادلًا قاتلًا من مضيفه بتروجت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء هدف تقدم بتروجت، عن طريق أحمد جعفر، الذي تمكن من هز الشباك في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن يخطف مصطفى محمد هدف التعادل لطنطا في في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بهذا التعادل أصبح رصيد فريق بتروجت 5 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر بالجدول.

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التحرير

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