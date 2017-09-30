عصام الحضري.. بطل الانتصار والانكسار أمام النجم الساحلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعد عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي الحالي هو اللاعب الثاني من جيل الأهلي الحالي مع عماد متعب، الذي لعب 4 مباريات لفريقه أمام النجم الساحلي التونسي، تُمثل كل تاريخ الأحمر أمام بطل تونس في دوري أبطال إفريقيا.

الحضري هو بطل الانتصار للأهلي أمام النجم الساحلي، بعدما شارك مع الأحمر في نهائي 2005، وانتهى لقاء الذهاب في سوسة بالتعادل السلبي، والعودة في الكلية الحربية بفوز الأحمر 3/0، بأهداف محمد أبو تريكة ومحمد بركات وأسامة حسني.

كما أن الحضري هو بطل الانكسار بعدما شارك في نهائي 2007 بدوري الأبطال ضد النجم الساحلي، وانتهى لقاء الذهاب في سوسة بالتعادل 0/0، في حين تلقى الحارس الدولي 3 أهداف في لقاء العودة على استاد القاهرة عن طريق عفوان المغربي وموسى ناري وأمين الشرميطي.

شاهد أيضا

واللافت أن كلا من الأهلي والنجم مستمر منه حارس ومهاجم حتى الآن منذ نهائي 2007، من الأهلي مستمر حتى الآن عصام الحضري وإن كان رحل عن الأحمر، وعماد متعب الموجود الآن في صفوف بطل مصر.

أما في النجم فإن الحارس أيمن البلبولي ما زال أساسيًا في تشكيل فريقه حتى الآن، وكذلك أمين الشرميطي مهاجم بطل تونس.