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السيسي يطالب رئيس العاصمة الإدارية بمراعاة أفضل معايير الجودة

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مصراوي Masrawy

يطالب رئيس العاصمة الإدارية بمراعاة أفضل معايير الجودة

05:27 م السبت 30 سبتمبر 2017

السيسي يطالب رئيس العاصمة الإدارية بمراعاة أفضل معايير الجودة

السيسي

القاهرة-مصراوي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للإنشاءات بالعاصمة الجديدة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن "عابدين" نوّه إلى معدلات التنفيذ المرتفعة والجودة المتميزة للوحدات التي سيتم طرحها قريبًا.

كما عرض رئيس العاصمة الإدارية تطورات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات لتطوير مناطق جديدة في العاصمة الإدارية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في بيان، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر، مشدداً على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل .

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مصراوي Masrawy

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