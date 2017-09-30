إحالة مدير الرعاية الأساسية بـ"صحة السادات" في المنوفية للتحقيق

بالصور.. أجانب يشاركون أبناء الإسكندرية في تنظيف الشواطئ من مخلفات

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إحالة مدير الرعاية الأساسية بمدينة السادات، وبعض الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية في قرية ناصف، للتحقيق بالشئون القانونية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة مستشفى السادات العام، وكذلك المركز الصحي بالسادات، ووحدة ناصف الصحية، ومركز صحة الاسرة بكفر داود.

وتفقد عثمان، أقسام المستشفى برفقة الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير إدارة المستشفيات، وناقش سبل رفع الأداء بالمستشفى، وكذلك حل مشكلة التكدس، واجتمع بالعاملين واستمع إلى الآراء والشكاوى المختلفة وكذلك سبل حلها.