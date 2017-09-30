سيدة تشتكي للرئيس: مجلس مدينة قليوب أحرق سكني

التحرير

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«7 سنين واحنا نايمين فى الشارع أنا وولادي وعايزة شقة تلمنا من الشارع وترحمنا من البهدلة».. بهذه الكلمات وجهت سيدة من مدينة قليوب استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.

وسردت السيدة زينب عبدالمجيد على الشهيرة بأم إسلام حكايتها لـ«التحرير» مستغيثة بالرئيس لإنقاذها هى وأسرتها من الشارع بعد أن قام مجلس المدينة بإشغال النيران في الكشك الخشب العشوائي الذي تعيش فيه هي وأبنائها أسفل كوبرى الطريق الزراعى بمنطقة قليوب المحطة، بحسب زعمها.

وقالت زينب إنها تعيش في الشارع منذ 7 سنوات بهذا المكان هى وأسرتها المكونة من ثلاثة أبناء "ولدين وبنت"، وجميعهم فى مراحل تعليمية مختلفة، مؤكدة أنها تحرص على تربيتهم وتعليمهم عقب طلاقها.

وأوضحت «أم إسلام» أنها لجأت للعيش في الكشك الخشبي بسبب عدم وجود مصدر للدخل ما حال دون قدرتها على استئجار شقة أو دفع خلو فاضطرتها الظروف البائسة لبناء الكشك من الخشب والكرتون وأقامت فيه.

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وتتوقف زينب خلال حديثها برهة لتلتقط أنفاسها واستكملت قصتها: «فوجئت منذ فترة بمضايقات من قبل بعض العاملين بمجلس المدينة لمحاولة هدم الكشك الذي يعتبر المأوى الوحيد لنا بحجة منظره غير اللائق وأنه يتسبب فى مشكلة لهم حال مرور مسؤول أو المحافظ وأخبروها بقولهم: مينفعش المحافظ يشوف المنظر ده»

وتابعت «أم إسلام»: «وصل الأمر إلى أن أضرموا النيران فينا واحنا نايمين وجرينا قبل أن تفتك النيران بنا وحررت محضر بذلك واتهمت مجلس المدينة بحرق المكان».

وأضافت: «عقب ذلك توجهت لمجلس المدينة للاستغاثة بالمسئولين لكنهم بهدلونى واعتدوا عليا واحتجزونى وطلبوا ليا الشرطة رغم علمهم بحصولى على موافقة منذ عهد المهندس محمد عبدالظاهر المحافظ الأسبق بالحصول على شقة وجددتها من المحافظين اللى بعده دون جدوي وكل ما أروح أطالب بالشقة يكون الرد ربنا يسهل وهتفرج».

وطالبت أم إسلام رئيس الجمهورية ومحافظ القليوبية بتوفير مأوى لها ولأولادها لتعيش حياة كريمة وهادئة بعيدًا عن مضايقات الناس والمسؤولين.