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وزير الزراعة: ننتج 1.3 مليون طن بلح سنويا

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وزير الزراعة: ننتج 1.3 مليون طن بلح سنويا وزير الزراعة: ننتج 1.3 مليون طن بلح سنويا

التحرير

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أطلق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مبادرة تعميم زراعة أشجار النخيل بمدارس الوادي الجديد. 

وزار الوزير اليوم السبت مدرسة الراشدة الابتدائية المشتركة بالوادي الجديد برفقة المحافظ اللواء محمد الزملوط.

وزرع وزير الزراعة خلال زيارته إلى المدرسة نخلة تأكيدا على المشاركة في المبادرة، وأطلقت إدارة المدرسة على النخلة اسم البنا. 
  
وأشاد وزير الزراعة بالمبادرة، وأهمية تعميمها، مشيرا إلى أنها ستساهم أيضا فى تعزيز قيمة الانتماء، فضلا عن المساهمة في النهوض بزراعات النخيل في الوطن.

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وقال البنا خلال الزيارة إن من الدول المتفوقة فى زراعة النخيل، ولديها حوالى 14 مليون نخلة، لافتا إلى أن حجم الإنتاج السنوى من التمور نحو 1.3 مليون طن.

من جانبها قالت المحافظة في بيان لها إن إطلاق المبادرة جاءت بالتزامن مع احتفالات "الوادي الجديد" بعيدها القومى، والذي تشارك فيه وزارة الزراعة من خلال مهرجان النخلة الكريمة الذى يتم تنسيقه بين الجانبين، فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية المشتركة والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.‏
 

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