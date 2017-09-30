رئيس «تكنولوجيا المعلومات»: مصر الـ 100 عالميا في «الإبداع»

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قالت المهندسة أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن مصر تقدمت 16 مركزا في التصنيف العالمي للدول بمجال الابتكار والإبداع، واحتلت حاليا المركز 100 على مستوى العالم.

وأضافت "حسني"، خلال كلمتها اليوم السبت بمؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية فى الإسكندرية "تكنو سوميت"، أن مصر تحقق تقدما بالفعل في مجال الابتكار، مشيرة إلى أن رحلة الوصول لترتيب متقدم وتحقيق نتائج أفضل ليست بالحلم البعيد، خاصة مع دعم منظمات المجتمع الدولي.

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ودعت رئيس "إيتيدا" إلى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، متابعة: المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بهذه المشروعات وخاصة بالمناطق البعيدة والنائية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية فى الإسكندرية "تكنو سوميت"، بمكتبة الإسكندرية وتستمرحتى الغد تحت رعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" .