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«كليوباترا» تعود للظهور في شوارع الإسكندرية (صور)

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«كليوباترا» تعود للظهور في شوارع الإسكندرية (صور) «كليوباترا» تعود للظهور في شوارع الإسكندرية (صور)

التحرير

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بزيها الفرعوني وسط حاشيتها جالسة على مركب الشمس، صحبة الموسيقى الفرعونية، عادت الملكة كليوباترا للظهور ضمن احتفالية "حلم كليوباترا" التي ينظمها مركز الغوص بالإسكندرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

انطلقت الاحتفالية ظهر السبت من قلعة قايتباي لتصل إلى نادي اليخت، وكان في استقبالها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الذي سلمها مفتاح المحافظة دليلاً على تواصل الأجيال.

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وتشمل الاحتفالية وصول الموكب إلى مركز الغوص، حيث تنزل الملكة من عرشها صحبة حاشيتها لتستقل قارب بأربعة مجاديف متجهة إلى قصرها بالميناء الشرقي، في حضور الضيوف ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية عبر يخوت.

وعندما تصل الملكة إلى القصر (تحت الماء)، تبدأ بالغطس لزيارة قصرها، ثم يعود الجميع إلى مركز الغوص، وذلك من إخراج الفنان خالد يوسف.

تقوم بدور الملكة "كليوباترا" ناتالي منصور، وهي طالبة بالجامعة الأميركية، تجيد أربع لغات، وشاركت في مسابقات سباحة دولية.

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يأتي هذا ضمن احتفالية يوم السياحة العالمي؛ بهدف زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

من جانبه، قال أشرف صبري، مدير مركز الغوص بالإسكندرية، إن 50 شابا وفتاة شاركوا في الاحتفالية، مشيرًا الى أن الإسكندرية تمتلك سجلا أثريًا كبيرًا، حيث تضم المدينة الغارقة، وحطام سفن تعود للقرن الرابع قبل الميلاد، فضلا عن سفن تعود للحربين العالميتين الأولى والثانية.

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وتعد الملكة البطلمية " كليوباترا السابعة" أشهر ملوك الفرعونية، ابنة بطليموس الثاني عشر، وتولت العرش سنة 51 ق.م مشاركة مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، ووصُفت بأنها كانت جميلة وساحرة.

وتستأنف فعاليات الاحتفال غدًا الأحد بمكتبة الإسكندرية، ويلقي الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، محاضرة حول بعض الاكتشافات الحديثة.

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