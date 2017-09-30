قيادي بـ«دعم مصر»: اجتماع هيئة المكتب للتوافق على رؤساء اللجان النوعية بعد غد الاثنين

التحرير

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قال الدكتور هشام عمارة، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب الائتلاف ستعقد اجتماعا بعد غد الاثنين، مع أعضاء الائتلاف للتوافق على رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، بعد انتخابها غدا الأحد من خلال الجمعية العمومية للائتلاف.

وأكد عمارة لـ"التحرير" أن الائتلاف لا يسعى للاستحواذ على رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان، ونريد المشاركة لا المغالبة، مشيرا إلى أن الائتلاف منفتح على كافة الكفاءات الموجودة بالبرلمان من خارج أعضاء الائتلاف، ونحن متمسكون بهم في رئاسة بعض اللجان النوعية.

وردا على بيان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومطالبته الائتلاف بعدم ترشح أي شخص أمامه، قائلا: لا أعلم شيئا عن تصريحات "السجيني"، والائتلاف سبق له أن رشح أشخاصا على رئاسة لجنة الإدارة المحلية مرتين خلال دورين الانعقادين الماضيين، ولكن كان السجيني يأتي من خلال الانتخابات، لأنه شخصية محترمة وذو كفاءة عالية ودراية بالملف المحلي.

ولفت عضو المكتب السياسي للائتلاف إلى أن دور الانعقاد الثالث سيكون ساخنا للغاية، وهناك قوانين مهمة سيتم مناقشتها مثل الإدارة المحلية، واستكمال القوانين الاقتصادية مثل قانون الإفلاس وحماية المستهلك، بجانب قوانين أخرى مقدمة من الحكومة والهيئات البرلمانية المختلفة.

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وتابع عمارة قائلا: "نأمل أن المجلس يخرج بقوانين تخدم المجتمع، وحتى الآن لم يتقدم أحد رسميا بشأن مشروع قانون التعديلات الدستورية".

ويشار إلى أن الائتلاف سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية له عصر غد الأحد، بأحد فنادق القاهرة، وذلك لإجراء الانتخابات الداخلية للائتلاف، وستكون الانتخابات على موقع رئيس الائتلاف وأعضاء المكتب السياسي.

وذكرت اللجنة الثلاثية للائتلاف، برئاسة الدكتورة ألفت كامل، أنه سيتم إعلان فوز النائب محمد السويدي بالتزكية رئيسًا لائتلاف الأغلبية، وسيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبيين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدها الائتلاف هذا الشهر، وفوز 38 مقعدًا بالتزكية في 21 محافظة لتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا في 6 محافظات.