أشرف رشاد بعد فوزه برئاسة «مستقبل وطن»: الحزب يقف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات

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في أول تصريحات له بعد فوزه برئاسة حزب مستقبل وطن للدورة الثانية، قال المهندس أشرف رشاد، إن الحزب يقف خلف الرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رشاد، خلال لقائه اليوم نواب وأعضاء الحزب، إن الحزب لن يرضى بالتعامل مع أصحاب الأيدى المرتعشة، وتلا رشاد القسم الجمهورى مرة أخرى خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب، متوجها برسالة إلى الشعب المصرى أن الصمود هو الوحيد القادر على الوصول بنا إلى ما نريد ومواجهة التحدى.

واختتم رشاد كلمته اليوم لنواب وأعضاء الحزب أنهم هم الذين جاءوا به مرة أخرى، وأنه سينطلق من هذه المسؤولية تجاه الحزب وأعضائه لتوصيل رسالته، مشيرا إلى أنه أصبح حارسا لهذا الكيان الحزبي من جديد، ودعا أعضاء الحزب للوقوف أمام مسؤولياتهم قائلا: "لا مكان لمتخاذل بيننا".

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وأشار بالتحية للنائب هرقل وفقى همام، نائب مستقبل وطن الراحل، وطالب بالوقوف دقيقة حدادا على روحه.

ويعقد حزب مستقبل وطن المؤتمر العام الأول للحزب لتنصيب رئيس الحزب المهندس أشرف رسميا بالتزكية لدورة ثانية، خاصة أنه المرشح الوحيد على رئاسة الحزب ولم يترشح أحد لمنافسته.