ترامب ينتقد عمدة بورتو ريكو لانتقادها جهود المساعدة من الإعصار

واشنطن - (د ب أ):

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمدة عاصمة بورتو ريكو التي ضربها إعصار تتصرف معه بطريقة "بذئية "، بعدما انتقدت جهود المساعدات الاتحادية في الجزيرة المدمرة.

وغرد الرئيس اليوم السبت: "لقد قال الديمقراطيون لعمدة سان خوان، التي كانت تجاملني قبل أيام قليلة، لابد أن تكوني بذئية مع ترامب".

وتواصلت مشادته الصباحية بذم أسلوب قيادة العمدة كارمن يولين كروز إلى جانب غيرها من مسؤولي الجزيرة قبل أن يثني على الجيش وأول المستجيبين.

وكانت إدارة ترامب قد تعرضت للنقد لعدم التحرك على نحو أفضل للاستجابة للدمار الذي لحق بالمنطقة جراء الإعصار ماريا، الذي ضرب المنطقة الأمريكية قبل عشرة أيام وكان من الفئة الرابعة.

وتظل الجزيرة لفترات طويلة بدون كهرباء، إلى جانب أنه مازال من الصعب وصول الغذاء والطعام والوقود إلى بعض أكثر المناطق تضررا. وتوفي 16 شخصا على الأقل.

وبدا أن ترامب الذي سيزور بورتو ريكو يوم الثلاثاء المقبل، يرد على تصريحات أدلت بها كروز أمس الجمعة، وفيها انتقدت إلين ديوك القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي.

ووصفت ديوك التقدم الذي تحقق في بوروتو ريكو بأنه "قصة إخبارية جيدة".

وقالت كروز لشبكة (سي إن إن) :" هذه قصة حياة أو موت. إنها ليست قصة إخبارية جيدة عندما يموت الناس".