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منهم مؤسس «فيسبوك».. 6 مشاهير فضلوا السيارات الرخيصة رغم ثرواتهم الكبيرة

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يرتبط المشاهير بالعديد من الأمور التي تصنع لهم هالة في أعين الجماهير، لا سيما إن كانوا يتمتعون بالثروات الضخمة، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شراء أغراضهم من الماركات باهظة الثمن، مثل السيارات الفاخرة والمنازل الأسطورية الواسعة، وغيرها من الأمور التي تتناسب مع أوضاعهم المالية وحجم ثرواتهم بشكل رئيسي.

وعلى الرغم من تطبيق السواد الأعظم من الجماهير تلك النظرية، فإن هناك من كسر تلك القاعدة الثابتة، وفضل أن تكون بعض أغراضه وعلى رأسها السيارة رخيصة الثمن، رغم قدرته المالية على شراء أغلى وأفخم أنواع موديلات السيارات في العالم، وفي هذا السياق يستعرض موقع "CNBC" الأمريكية مجموعة من المشاهير الأغنياء أصحاب السيارات رخيصة الثمن..

وارين بوفيت

واحد من أكثر المشاهير ثراءً في العالم، وهو يعمل في منصب المدير التنفيذي في شركة "بيرك شاير هاثاواي"، وهو لا ينفق أكثر من 3.17 دولار على وجبة الإفطار، وقام بتغيير سيارته كاديلاك DTS 2006، بنسخة أخرى من كاديلاك XTS 2014، بعد أن أخبرته ابنته سوزي أن سيارته غير جيدة.

مارك زوكربيرج

يملك أكبر وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم "فيسبوك"، ومع ذلك يكتفي بامتلاكه سيارة أكورا TSX، يبلغ سعرها 30 ألف دولار فقط، وهي المفضلة بين عدد من السيارات يمتلكها مثل "فولكس فاجن GTI"، وهي سيارة لا يزيد سعرها على قيمة مركبته المفضلة.

كيرك كوسنز

واحد من أشهر لاعبي كرة القدم الأمريكية، ويحصل سنويًا على ملايين الدولارات نظير جهوده في الملعب، إلا أنه يفضل بشكل رئيسي استخدام سيارته الفان من طراز GMC سافانا الشهير، والتي تبلغ قيمتها السوقية في الوقت الحالي 33 ألف دولار.

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أليس والتون

تعتبر أغنى سيدة في العالم، وتكتفي بقيادة سيارة "فورد F- 150" التي تنتمي لطراز البيك أب، إنتاج عام 2006، ويبلغ سعرها 40 ألف دولار تقريبًا.

إنجفار كامبراد

مؤسس معارض الأثاث الشهيرة في العالم "آكيا"، التي تمثل نموذجا للأثاث الفاخر والرفاهية المنزلية في العالم، يكتفي باستخدام "فولفو 240 GL" موديل عام 1993، وذلك رغم قدرته المادية على شراء أفخم السيارات في العالم.

ستيف بالمر

عمل في منصب المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة، ويكتفي بسيارته "فورد فيوشن" موديل 2009، والتي كان سعرها جديدة في ذلك الوقت لا يتجاوز 40 ألف دولار.

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